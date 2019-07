Partilhar o artigo Proteção Civil terá pago mais do dobro do valor de mercado por golas antifumo Imprimir o artigo Proteção Civil terá pago mais do dobro do valor de mercado por golas antifumo Enviar por email o artigo Proteção Civil terá pago mais do dobro do valor de mercado por golas antifumo Aumentar a fonte do artigo Proteção Civil terá pago mais do dobro do valor de mercado por golas antifumo Diminuir a fonte do artigo Proteção Civil terá pago mais do dobro do valor de mercado por golas antifumo Ouvir o artigo Proteção Civil terá pago mais do dobro do valor de mercado por golas antifumo