Proteção Civil vai manter estado de alerta especial em nível amarelo

"O vento moderado a forte, quer no período diurno como noturno, e um quadro de humidade relativa baixa em toda a região sul e na região do Vale do Tejo e no interior norte", foi um dos fatores que levou a Proteção Civil a manter o nível amarelo.



O comandante Pedro Nunes frisa ainda que nos últimos anos, o mês de agosto fez "aumentar, por questões várias, o número de ignições".



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai aumentar "a vigilância aérea com recurso aos aviões de observação e vigilância e com recurso a drones da Força Aérea".



No terreno vão estar também mais meios terrestres com mais elementos e patrulhas da GNR e das Forças Armadas.