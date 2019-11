Protecção Civil alerta para o agravamento do estado do tempo

Desde o meio-dia de quinta-feira que está em vigor um aviso vermelho em seis distritos do continente devido à agitação marítima forte. São eles os distritos de Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.



As autoridades pedem à população que evite os locais da costa que possam ser perigosos.



Há também perigo de formação de lençóis de água e de gelo nas estradas, cheias e queda de árvores.



A chuva e o vento forte atingem principalmente as regiões norte e centro.



De acordo com o porta-voz da autoridade marítima nacional oito barras estão fechadas a norte e sete condicionadas.



Fernando Pereira da Fonseca disse que durante a madrugada se previa uma melhoria do estado do tempo e algumas das barras encerradas poderão reabrir.