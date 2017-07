Protecção Civil espera noite complicada nos incêndios

RTP 23 Jul, 2017, 22:37 / atualizado em 23 Jul, 2017, 22:38 | País

De tarde, eram cerca de 250 os operacionais mobilizados para este fogo, mas o número aumentou.



Pelas 21:40, a ANPC indicava que estavam 544 operacionais no terreno, apoiados por 168 meios terrestres.Já em fase de resolução estava um incêndio em Coimbra, mas eram ainda mais de 300 os operacionais presentes no teatro de operações.Durante toda a tarde as chamas levaram o sobressalto a várias aldeias.Pelas 22h00, o fogo no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, mobilizava 229 operacionais, havendo dois fogos a registar em Castelo Branco, um juntando 107 operacionais e outro 61.Não houve aldeias em risco apesar de terem sido retiradas algumas pessoas, informava a Proteção Civil no seudiário da tarde.A ANPC indicava a essa hora ainda um incêndio em Vila Flor, distrito de Bragança, que mobilizava 162 operacionais e 62 meios terrestres.Os principais fogos estão todos ativos, embora o de Coimbra esteja em fase de resolução, sendo que a Proteção Civil já antecipava, ao final da tarde, uma noite complicada."Prevê-se um prolongamento dos trabalhos. Nenhum destes incêndios se aproxima da sua fase de conclusão, estão todos ativos", declarou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, em 'briefing' aos jornalistas na sede da entidade, em Carnaxide, cerca das 19:00.