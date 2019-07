Protecção de dados e Casa do Douro alvos do Presidente da República

Mário Aleixo - RTP27 Jul, 2019, 07:33 / atualizado em 27 Jul, 2019, 07:36 | País

Numa nota publicada na página da presidência da República na internet Marcelo Rebelo de Sousa ressalva que a legislação nacional não teve em atenção uma redução das normas e uma maior clarificação dos direitos e liberdades relativos ao tratamento de dados pessoais.



O regulamento geral de proteção de dados começou a ser aplicado em Portugal e nos restantes estados membros da União Europeia em maio do ano passado.

Casa do Douro associação pública



O Presidente da República promulgou ainda o diploma que volta a institucionalizar a Casa do Douro como associação pública de inscrição obrigatória.



Marcelo justificou a decisão com o facto do parlamento ter acolhido no novo diploma vários dos pontos que levaram ao veto inicial.



Entre as alterações ao documento está, por exemplo, a retirada da competência à Casa do Douro de representar os associados na celebração de acordos coletivos comerciais ou técnicos.





A Casa do Douro foi criada em 1932 mas durante vários anos viveu em dificuldades com uma dívida ao Estado que atingiu os 160 milhões de euros.



Regulação de dados dos tribunais e MP "travada"



O Presidente da República vetou a lei que regula o tratamento de dados dos tribunais e do Ministério Público (MP), "tendo em conta dúvidas sobre as entidades de controlo e de coordenação".



Marcelo Rebelo de Sousa decidiu devolver sem promulgação o diploma à Assembleia da República "tendo em conta dúvidas sobre as entidades de controlo" previstas no diploma, aprovado em votação final global no dia 14 de junho, com os votos a favor do PS, PSD e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira e a abstenção dos restantes.