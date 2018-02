ProTejo fala de "incompetência" na recolha de amostras

RTP06 Fev, 2018, 10:01 / atualizado em 06 Fev, 2018, 10:05 | País

As autoridades tiveram dificuldades em recolher amostras na Celtejo, empresa responsável pela maioria das descargas da indústria de papel, tendo sido necessário o apoio da GNR.



“Neste caso é evidente a incompetência revelada pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ordenamento e do Território (IGAMAOT) na obtenção de prova pelo facto de ter demorado uma semana a fazer a recolha das amostras. Considerando-se que deveria ter procedido à recolha manual das amostras logo que não obteve resultados com a recolha automática das mesmas, ou seja, no dia seguinte à primeira tentativa, a 27 de janeiro, e não apenas dia 31 de janeiro, uma semana depois do extremo episódio de poluição ocorrido no dia24 de janeiro”, acusa o movimento proTejo em comunicado.



O proTejo destaca que o IGAMAOT tinha informado que na segunda-feira seriam comunicados os resultados das análises realizadas aos alvos de inspeção na sequência do episódio de poluição no maior rio ibérico, em especial no açude de Abrantes, tendo sido essas quatro ETAR urbanas e três empresas, entre elas a Celtejo, Navigator e Paper Prime.



“Os resultados das análises à água do rio Tejo foram conhecidas parcialmente uma vez que o inspetor-geral do Ambiente, Nuno Banza, revelou que os resultados da Celtejo, empresa indicada como responsável pela maioria das descargas da industria de pasta de papel, ainda não são conhecidos visto que a inspeção teve dificuldades em recolher as amostras”, frisa o comunicado da proTejo.



Para o movimento, a demora na divulgação dos resultados das análises pode “colocar em causa a relevância da prova obtida”.

“Tejo tem mesmo de recuperar”

O ministro do Ambiente avisa, por sua vez, que o “rio Tejo tem mesmo de recuperar” e acredita que foram os limites às descargas da Celtejo que permitiram que a qualidade do rio melhorasse nos últimos dias.



Em entrevista ao Jornal 2, Matos Fernandes considerou que a dificuldade em recolher amostras na empresa é “estranha e insólita” e insistiu que é necessário rever as licenças.



O governante afasta um cenário de novos cortes aos efluentes, até porque a fase aguda da poluição verificada está ultrapassada.



“Já passamos a fase dos ensaios e já estamos de facto a retirar sedimentos do fundo do rio e só em frente ao exutor que faz a rejeição das indústrias do papel, há 12 mil metros cúbicos de sedimentos, que não são lodos, que são sedimentos das indústrias de celulose e que já estão a ser retirados”, afirmou.

João Pedro Matos Fernandes frisa que não há dúvidas quanto à origem do recente episódio de poluição registado no Tejo que aponta para as empresas de celulose.

Resultados conhecidos segunda-feira

As análises às amostras feitas pelos inspetores do Ambiente à empresa Celtejo só serão conhecidas na próxima semana.

