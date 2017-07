Protesto de oficiais do exército divide opiniões

O coronel Tasso de Figueiredo diz que a direção da Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA) não tem nada a ver com esse protesto, como garantiu em declarações ao jornalista da Antena 1, José Manuel Rosendo.



Recorde-se que os oficiais do exército na reserva e na reforma estão a organizar um protesto simbólico, para quarta feira, junto ao Palácio de Belém, para protestar contra a atuação do Governo e manifestarem solidariedade com os cinco comandantes afastados temporariamente do comando, após o roubo de material de guerra da base de Tancos.



O protesto está a ser convocado por correio eletrónico e o seu início está marcado para 11h30 junto ao monumento nacional aos combatentes do ultramar, em Belém.



Depois, os oficiais na reserva e na reforma pretendem seguir para a frente do Palácio de Belém, onde tencionam depor as espadas, num protesto simbólico frente a residência oficial do Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas.



Na linguagem castrense essa deposição de armas simboliza a perda de comando.