Protesto em campos de golfe. Ativistas contestam elevados gastos com água

Contra os elevados gastos com água em campos de golfe, um grupo de ativistas do clima realizou uma ação de protesto em Oeiras. Os buracos de um campo de golf foram tapados com cimento, por estes manifestantes que pertencem ao movimento Climáximo.

Um deles, Noah Zino, disse à Antena 1 que esta iniciativa pretendeu apontar responsabilidades às classes mais altas da sociedade. Este ativista garante não temer as consequências desta ação simbólica em defesa do planeta.



Um dos elementos do movimento Climáximo, envolvidos numa ação de protesto, num campo de golfe em Oeiras, onde os buracos foram tapados com cimento.



Para alertar para a fatura da água elevada desta atividade desportiva na manutenção dos relvados.