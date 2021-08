Protesto em Montalegre contra exploração mineira de volfrâmio e lítio

Várias associações agrícolas e movimentos ativistas estão hoje em protesto contra as explorações mineiras de volfrâmio e lítio em Montalegre e Boticas, no distrito de Vila Real. Dezenas de tratores, carros e motas juntaram-se numa marcha que partiu da zona do Carvalhal do Esporão.