Protesto em Valadares contra condições precárias da EB local

Estão contra o que dizem ser a degradação e as condições precárias do edifício.



Os pais garantem que chove dentro das salas, há janelas que não fecham, persianas que não abrem e a cobertura dos pavilhões é em amianto e não tem proteção.



Por tudo isso dizem estar preocupados com a falta de segurança do estabelecimento de ensino.



Em mais de 40 anos, os edifícios não tiveram quaisquer obras estruturais, afirmam alguns dos encarregados de Educação.



"Estamos no século XXI e chuva e frio nas salas de aulas não são admissíveis", afirmam.



"Somos pacíficos demais, é preciso que morra alguém para depois se dizer 'ah é verdade temos de intervir'", protesta uma mãe. "Nós não queremos isso", sublinha.