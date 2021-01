Protesto. Homem fechou seção de voto em Cabeceira de Basto

A GNR foi chamada ao local por volta das 7h30 da manhã e em conjunto com o Presidente da Junta local cortaram o cadeado, permitindo que as urnas abrissem às 8h.



O protesto teve como objetivo sensibilizar o Município e o próximo presidente da República para o alargamento da estrada municipal 518.

Francisco Pereira, o único popular presente nesta ação acusa a autarquia de não estar a gerir bem a verba disponibilizada pela Iberdola para compensar os prejuízos causados pela construção da barragem de Daivões.



As 320 pessoas inscritas nesta secção, puderam começar a votar sem sobressaltos.