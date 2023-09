Protesto sobre o clima. Ativistas detidos foram presentes a tribunal

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Parte desses jovens foi ouvida durante a manhã e os restantes, em que se incluem dois menores, são presentes ao juiz a partir das 14h00.



Protestavam contra as alterações climáticas e exigiam o fim do uso dos combustíveis fósseis.



Hoje cortaram a rua junto do Tribunal e acabou por ser detida mais uma jovem.



Continuam a exigir que o executivo dê mais atenção às alterações climáticas e promova políticas que defendam a vida.