Protesto trabalhadores IPSS. Reivindicam aumentos salariais

O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade reconhece que os valores pagos são baixos, mas garante que com a inflação e com as comparticipações públicas que recebe, não consegue grandes subidas.



Em cima da mesa está um acordo quase fechado com duas plataformas sindicais. O Padre Lino Maia confessa ainda que o diálogo com o governo não está fácil, acusando-o de "falta de agilidade".