Protestos de jovens pela ação climática interrompem sessão de aniversário do PS

Este incidente ocorreu António Costa ter inaugurado na sede nacional do PS, em Lisboa, uma exposição intitulada "Os cartazes do Partido Socialista: uma história para o futuro", e de se ter lançado um do selo oficial alusivo ao cinquentenário da fundação deste partidos.

Logo após o coordenador das comemorações dos 50 anos do PS, José Manuel dos Santos, ter concluído o seu discurso, os quatro jovens surpreenderam os socialistas presentes na sessão ao começarem a gritar palavras de ordem.

Os jovens foram retirados da sede nacional do PS por elementos da segurança da PSP, tendo sido posteriormente identificados.

Antes deste incidente, além de José Manuel dos Santos, tinha discursado o secretário-geral adjunto do PS, João Torres.