Protestos PSP. Direção Nacional solidária pede bom senso aos seus efetivos

Barros Correia lembra que já assumiu publicamente que está e estará sempre ao lado dos agentes, concordando com a justeza desta causa e percebendo as legítimas e fundadas expetativas relativamente à devida e necessária valorização remuneratória.



Lembra, no entanto, a importante missão de salvaguarda do cumprimento da Constituição e da Lei, da segurança, da proteção e apoio a todos os nossos cidadãos. Repudia assim "qualquer conduta que ponha em causa o cumprimento da missão de segurança pública".