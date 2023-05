Provas de aferição em formato digital postas em causa pelas escolas

As escolas dizem que não estão preparadas para arrancar esta terça-feira com o novo formato das provas de aferição. O agrupamento de escolas públicas lamenta que as indicações dadas pelo Ministério da Educação tenham chegado tarde. O Governo insiste que há todas as condições para a realização das provas eletrónicas.