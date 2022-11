Provas de aferição revelam que oralidade e matemática pioraram no primeiro ciclo

As causas não estão totalmente identificadas, mas não se exclui a questão do encerramento do ensino presencial durante o período da pandemia.

O ministro da Educação considera os resultados moderadamente animadores.







Em entrevista ao jornal Público, João Costa admite estar preocupado com os resultados de matemática do quinto ano, porque apesar das melhorias a taxa de acerto são ainda muito baixas.