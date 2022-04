Provas digitais podem acentuar desigualdades, alerta Fenprof

Uma reação que surge depois de ter sido noticiado que até 2025 todos os exames do ensino básico e secundário vão passar do papel para o digital, e que o processo de transição para o digital arranca já este ano com um projeto-piloto nalgumas escolas do país. Notícia avançada na edição de hoje do Jornal de Noticias.Em declarações à Antena 1, o dirigente da Federação Nacional de Professores admite que a digitalização das provas e dos exames pode facilitar a vida aos professores, mas chama a atenção para os alunos com menos contacto com o meio digital.





Mário Nogueira sublinha também que é preciso garantir condições nas escolas para que as provas digitais aconteçam sem problemas.