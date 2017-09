Provedor de Justiça diz que concurso de professores foi inadequado e injusto

Numa nota divulgada no site da Provedoria, José de Faria e Costa reconhece, no entanto, que a repetição do concurso prejudicaria o arranque do ano escolar.



Depois dos protestos dos professores, o Governo decidiu abrir, no próximo ano letivo, um concurso extraordinário destinado a professores dos quadros.



O procedimento vai permitir que os professores colocados a centenas de quilómetros das áreas de residência possam corrigir estas situações.