Provedor do Cliente das Agências de Viagens já recebeu milhares de queixas

Foto: Thomas Seythal - Reuters

O provedor do Cliente das Agências de Viagens já recebeu milhares de queixas relacionadas com as restrições impostas pela pandemia. Vera Jardim lembra que quem ficou impedido de viajar e optou pelo reembolso só terá o dinheiro de volta no próximo ano. O provedor, e antigo ministro da Justiça, não duvida que a pandemia terá efeitos devastadores no setor do turismo.