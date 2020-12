Provedora da Justiça critica sala de isolamento no SEF

Em resposta a perguntas do jornal Público , o gabinete de imprensa da provedoria diz que as dúvidas sobre o quarto de isolamento foram transmitidas ao SEF depois de uma visita em fevereiro de 2020 a outro centro de detenção que fica no Porto, onde existe um quarto semelhante.





Apesar das reservas expressas pela Provedoria, o SEF fez a remodelação do centro no aeroporto de Lisboa – que abriu em agosto - com uma sala de isolamento.







. A provedoria está ainda a analisar o novo regulamento do centro de detenção, criado depois da morte do cidadão ucraniano a 12 de março, da qual são suspeitos de homicídio qualificado três inspetores do SEF, alegadamente por agressões numa sala fechada.De acordo com o regulamento, diz o, pode ser decidida pelo responsável do centro a colocação de um cidadão naquele quarto “quando, devido ao seu comportamento, resulte perigo sério de evasão ou de prática de actos de violência contra si próprio ou contra pessoas ou coisas”. Este quarto também funciona para isolar doentes com Covid-19.

A Provedoria da Justiça analisa de forma diferente o botão de pânico em cada quarto individual e dá o seu assentimento. “Como o nome indica, está pensado para casos de urgência, por exemplo para quando uma pessoa esteja com um problema agudo de saúde e não consiga deslocar-se ou comunicar de outra forma. É um dispositivo que, se devidamente instalado e usado, pode contribuir para a salvaguarda do cidadão detido”, cita o jornal.







O Mecanismo Nacional de Prevenção contra a tortura (MNP), órgão que a provedoria tutela, visitou duas vezes o centro de Lisboa, uma em julho e outra em finais de novembro.





Na segunda visita, este organismo referia que havia “situações que careciam de melhoria” e uma delas era “a cobertura adequada e melhorada dos espaços por câmaras de vigilância” para garantir a transparência da atuação das autoridades.

Outras das críticas prende-se com a falta de acesso dos estrangeiros aos folhetos informativos em diversas línguas sobre os seus direitos, bem como a meios de contacto com a Provedoria de Justiça e a Ordem dos Advogados, revela o Público.





A Provedora Maria Lúcia Amaral vinca a “necessidade urgente” de criar um centro fora do aeroporto de Lisboa e remodelar os outros. Urgente é também “a uniformização de procedimentos na privação de liberdade de cidadãos estrangeiros”. E continua a defender que os estrangeiros não devem ficar detidos mais do que 48 horas nestes centros.

O novo regulamento ainda prevê a detenção de menores. A provedora refere que a existência de um quarto para famílias no centro é “uma melhoria”, mas a sua posição de base permanece: “A detenção de crianças migrantes é sempre contrária ao seu superior interesse.”





A provedoria fez, no entanto, elogios ao espaço: a passagem de camaratas para quartos individuais, com cartão de entrada e possibilidade de utilização de telemóvel, a criação de quartos para famílias, e o facto de este centro deixar de ser utilizado para requerentes de asilo.