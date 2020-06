Provedora de Justiça fala de situação indigna em atraso de dois anos nas pensões

Mas ainda mais grave, diz Maria Lúcia Amaral, é facto de um pensionista subir de escalão no IRS quando recebe todo o montante e de por isso ser penalizado fiscalmente com o atraso do próprio Estado. Críticas feitas durante uma audição no parlamento, onde falou de uma dupla injustiça que o governo tarda em corrigir.