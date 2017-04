Provedores de estudantes de Coimbra defendem turmas mais pequenas no ensino superior

Lusa 10 Abr, 2017, 10:26 | País

"O abandono está associado ao insucesso escolar", notou o provedor do estudante da Universidade de Coimbra, José Afonso, considerando que a problemática tem de ser trabalhada, nomeadamente, tentando perceber as "eventuais causas" do abandono escolar no ensino superior.

Para isso, os diferentes parceiros do Fundo Solidário (projeto do Instituto Universitário Justiça e Paz que visa apoiar estudantes com carências económicas) promovem a conferência "Insucesso e Abandono no Ensino Superior", que vai decorrer no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, a 02 de maio.

"Se saírem da conferência alguns fatores que possam ser identificados é ótimo", disse à agência Lusa José Afonso.

Para além dos fatores, será também objetivo perceber qual a melhor forma de medir e identificar o abandono nas universidades.

Segundo o provedor da Universidade de Coimbra, a sua instituição conta com cerca de 10% de abandono, mas nessa percentagem poderão estar estudantes que mudaram apenas de universidade, sendo que não se consegue contabilizar o real número e as suas causas.

Neste momento, notou, é difícil contabilizar o número real de alunos que abandonam o ensino superior, referindo que estão previstas alterações por parte da Direção-Geral do Ensino Superior para mudar a situação.

Para José Afonso, o combate ao insucesso escolar poderá passar por "um maior acompanhamento dos estudantes ou uma maior proximidade".

"Há boas práticas nesse sentido: se conseguirmos acompanhar os estudantes mais de perto, têm taxas de sucesso mais elevadas", realçou.

Helena Almeida, provedora do estudante do Instituto Politécnico de Coimbra, defende turmas "com menos estudantes".

"Os estudantes precisavam de ter um acompanhamento mais personalizado e isso por vezes não é possível. Uma turma com 20 alunos não funciona da mesma forma do que uma turma com 70 ou 80", explanou.

Com turmas muito grandes, as aulas acabam por ser "demasiado expositivas" e o docente não "é uma figura tão próxima dos estudantes", o que "para um aluno que já está desmotivado, só vai piorar a situação", salientou Helena Almeida.

"Com turmas com menos estudantes, talvez os alunos até recorressem mais à ajuda pós-aula do docente", referiu à Lusa a provadora do Politécnico.

De acordo com Helena Almeida, haverá estudantes que "até abandonarão o ensino superior por dificuldades económicas", mas, para a provedora, a maior percentagem não será por razões financeiras mas por outros aspetos, como "escolhas erradas dos cursos onde ingressam", falta de orientação ou planos de estudo "que não têm muita coerência e lógica".

O abandono e insucesso escolar "é uma temática central", sendo que as instituições do ensino superior devem ter um "trabalho quase diário", quer pedagógico, quer administrativo, defendeu o provedor da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Alberto Cavaleiro.

No Fundo Solidário participam a Universidade de Coimbra, o Politécnico, a Escola de Enfermagem, a Caritas e o Centro de Acolhimento João Paulo II.