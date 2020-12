Provedoria decide indemnização de 834 mil euros para família de Ihor Homeniuk

A indemnização do Estado português à família do cidadão ucraniano torturado e assassinado no aeroporto de Lisboa deverá rondar os 800 mil euros, sendo 713 mil pagos de imediato, e o restante será pago em forma de pensões para os dois filhos de 14 e 9 anos, enquanto estiverem a estudar.