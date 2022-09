Providência cautelar. Fundação Berardo luta para evitar extinção

Não satisfeita com essa decisão, a fundação de Joe Berardo interpôs uma providência cautelar com o objetivo de suspender o despacho do governo.



O Estado já apresentou uma oposição. Agora a decisão está nas mãos dos tribunais.



A Fundação José Berardo tinha até 1 de setembro para entregar à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministos as contas, dívidas, bens.



Mas esse prazo está agora suspenso.