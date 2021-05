PRR. Marcelo promulga diploma do Governo que estabelece modelo de governação

", lê-se numa nota divulgada no "site" da Presidência.Este diploma, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 18 de março, define princípios orientadores para a gestão do PRR, prevendo um "processo de descentralização da sua execução", salientou na altura o ministro do Planeamento, Nelson de Souza., disse.O titular da pasta do Planeamento explicou que foram definidos, sendo que o primeiro envolve a, que é assegurado por uma comissão interministerial, que, por sua vez, é presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, e composta pelos ministros “que mais diretamente intervêm” na execução do programa.Segue-se outro nível de acompanhamento, que é composto por “” do PRR, o que inclui representantes de organizações, mas também 10 personalidades cujo mérito é reconhecido pela sociedade.A terceira dimensão está ligada à, assegurada pela estrutura técnica de missão Recuperar Portugal, que também foi aprovada em março, em Conselho de Ministros.Paralelamente, ficaram definidos no diploma os fluxos financeiros e umcom os beneficiários.

O PRR tem um período de execução até 2026, e prevê um conjunto de reformas e investimentos para alavancar o crescimento económico.