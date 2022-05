PRR prevê uma verba de 20 milhões de euros para os bombeiros

O anúncio foi feito durante a cerimónia que assinalou o dia do Bombeiro, no Porto.



A cerimónia foi presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, que condecorou a Liga Portuguesa dos Bombeiros com a Ordem do Infante D. Henrique pelo prestígio que alcançou também no estrangeiro.