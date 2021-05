PRR recupera medidas propostas pela troika para a reforma do SNS

O Plano de Recuperação e Resiliência, entregue por Portugal em Bruxelas, recupera algumas das medidas propostas pela troika para a reforma do serviço nacional de saúde. O Governo português compromete-se com Bruxelas a concentrar as urgências, nas zonas de Lisboa e do Porto e também a impor objetivos financeiros aos hospitais.