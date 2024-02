PS Açores vai votar contra programa do Governo da coligação que venceu eleições

Cinco dias após as eleições, Vasco Cordeiro, líder do PS Açores, o maior partido da oposição clarifica os próximos passos e anuncia que não vai viabilizar o programa do Executivo Regional.No passado domingo, quando foram conhecidos os resultados das eleições regionais, José Manuel Bolieiro, líder da coligação PSD, CDS-PP e PPM garantiu que iria governar com maioria relativa nos próximos quatro anos.Com o voto contra confirmado hoje pelos socialistas, a coligação fica dependente de outros partidos.De relembrar que o CHEGA conseguiu cinco mandatos.

Tanto o Bloco de Esquerda, como a Iniciativa Liberal e o PAN elegeram apenas um deputado.







Ouvida na Antena Aberta, da Antena 1, a politóloga Paula Espírito Santo considera que o PS não tinha outra alternativa que não fosse votar contra um governo de coligação nos Açores, até porque tem que se demarcar da AD na pré-campanha no continente.

Quanto ao líder do CDS/PP, Nuno Melo, acredita que apesar do chumbo do PS a coligação de direita vai conseguir governar.



Ouvido pela Antena 1, Nuno Melo diz que lamenta que os socialistas continuem a tomar atitudes que apenas levam ao crescimento da extrema-direita em Portugal.