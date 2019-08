PS com "rentrée" no último sábado de agosto na Madeira tal como CDS-PP

Lusa06 Ago, 2019, 18:23 | País

Em declarações à Lusa, a secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, confirmou a realização de uma festa-comício no Funchal, pela tarde, após um período de animação musical até às intervenções, previstas para as 18:00. Além do secretário-geral socialista, António Costa, também vão usar da palavra o presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, também presidente da Câmara Municipal de Machico, e o cabeça de lista regional, Paulo Cafofo, ex-líder da autarquia do Funchal.

"É um momento político de recomeço do trabalho, tendo em conta os dois próximos momentos eleitorais - as regionais de 22 de setembro e as legislativas de 06 de outubro. Vai ser na Madeira para dar um sinal de força, pois há a possibilidade de o PS, pela primeira vez, poder vir a ganhar aquelas eleições. Mas também vai servir como `pontapé-de-saída` para as legislativas, de forma a que os portugueses voltem a confiar em António Costa e no PS", afirmou.

Igualmente na Madeira e naquela mesma tarde, a cerca de 40 quilómetros de distância, na Fajã da Ovelha, Calheta, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, protagonizará um evento semelhante ao dos democratas-cristãos: uma festa popular, com música ao vivo, almoço e comício, a três semanas das eleições no arquipélago madeirense e a um mês e uma semana das legislativas.

Também naquele sábado o PSD vai levar a cabo a sua tradicional e denominada "Festa do Pontal", com a presença do líder, Rui Rio, incluindo um torneio de futebol, jogos tradicionais e um arraial popular, além das intervenções políticas, desta feita no Mirante de Monchique, barlavento algarvio.

O BE, como evento de regresso das férias de verão, organiza o seu Fórum Socialismo, entre 30 de agosto e 01 de setembro (domingo), na Escola Artística Soares dos Reis, Porto, enquanto "Os Verdes" têm o seu acampamento Ecolojovem marcado para São Torpes, Sines, entre 29 de agosto e domingo.

Por último, entre os partidos com grupos parlamentares, o PCP só no fim de semana seguinte organiza a histórica Festa do "Avante!", de 06 a 08 de setembro, nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, Seixal.