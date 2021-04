PS defende novo avanço para o desconfinamento e admite fim do estado de emergência

Esta posição foi transmitida pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, após 20.ª sessão sobre a situação da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa, com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, do primeiro-ministro, António Costa, de representantes de partidos e dos parceiros sociais.

"Há condições para se avançar para nova fase do plano de desconfinamento do Governo a partir de 03 de maio", declarou, adiantando que o estado de emergência, que termina na sexta-feira, já "não é estritamente necessário" para se imporem medidas restritivas para prevenção da covid-19.

PMF // ACL

Lusa/Fim