PS defende que terreno ocupado pela RTP em Faro é municipal e faz participação ao MP

Foto: Lusa

Em conferência de imprensa, Paulo Neves, presidente do PS/Faro, explica que os terrenos onde se instalou o Emissor Regional do Sul, da então Emissora Nacional, são municipais e não podem ser vendidos.



"Há indícios de que há apropriação para venda quando vem o Conselho Geral Independente da RTP tentar tirar dali as instalações e colocá-las noutro sítio. Mas a empresa não pode vender um terreno que é nosso. Não pode. E como não pode, temos de fazer valer os interesses da cidade", disse hoje o presidente do PS/Faro, Paulo Neves, em conferência de imprensa.