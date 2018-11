PS derrotado para baixar IVA das touradas mas César vence na bancada socialista

Lusa28 Nov, 2018, 13:00 | País

Tal como se esperava, a proposta oficial do Grupo Parlamentar do PS para reduzir o IVA da tauromaquia de 13 para 6%, contrariando o próprio Governo socialista nesta matéria, foi chumbada pelo PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e pelo deputado do PAN André Silva.

Mas, nesta votação, também estava em causa outra contagem, esta apenas dentro da bancada socialista. Importava apurar se a maioria da bancada socialista, que tinha liberdade de voto, ficava ao lado do presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, o primeiro subscritor da proposta para a descida do IVA, ou se alinhava com a recomendação do Governo, que pretendia manter o IVA das touradas nos 13%.

Depois de cerca de dez minutos de contagem individual, a proposta oficial da bancada do PS obteve 43 votos e 40 deputados socialistas votaram contra, seguindo a recomendação do executivo de António Costa nesta matéria. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, optou por exercer o seu direito de não votar.

Votaram contra a proposta que teve como primeiro subscritor Carlos César os seguintes deputados socialistas: a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, a porta-voz deste partido, Maria Antónia Almeida Santos, Filipe Neto Brandão, Fernando Rocha Andrade, Pedro Delgado Alves, Porfírio Silva. Catarina Marcelino, Luís Soares, Edite Estrela, Fernando Jesus, Alexandre Quintanilha, Margarida Marques, Paulo Trigo Pereira, Carla Sousa, Tiago Barbosa Ribeiro, Susana Amador, Elza Pais, António Sales, Rosa Albernaz, Lúcia Araújo, Manuel Caldeira Cabral, Isabel Santos, Isabel Moreira, André Pinotes Batista, Carla Tavares, Wanda Guimarães, Ana Passos, Francisco Rocha, José Rui Cruz, Luís Graça, José Magalhães, Pedro Bacelar Vasconcelos, Diogo Leão, Constança Urbano de Sousa, Hugo Carvalho, Odete João, Maria da Conceição Loureito, Vitalino Canas, Ivan Gonçalves, Sandra Pontedeira.

Pelo voto favorável, além de Carlos César, estiveram os seus vice-presidentes da bancada João Paulo Correia, Idália Serrão, Lara Martinho, Jamila Madeira e Carlos Pereira, assim como antigos ministros como João Soares e Jorge Lacão.

Votaram também a favor da proposta da própria bancada os seguintes deputados: Sérgio Sousa Pinto, Helena Roseta, Marcos Perestrello, Hugo Pires, Ascenso Simões, João Castro, Maria da Luz Rosinha, Fernando Anastácio, Maria Augusta Santos, Santinho Pacheco, Joaquim Barreto, João Marques, Paulo Pisco, Rui Riso, Sofia Araújo, Hugo Costa, João Gouveia, Pedro Coimbra, Nuno Sá, Luís Vilhena, Joaquim Raposo, Ricardo Bexiga, Eurídice Pereira, Cristina Jesus, Miranda Calha, António Gameiro, Maria Isabel Moutela, Hortense Martins, Joana Lima, Renato Sampaio, Luís Testa, Norberto Martinho, Pedro do Carmo, José Carpinteiro e Miguel Coelho.