PS e BE querem que Câmara da Feira distribua máscaras grátis pela população

A mesma medida consta dos dois comunicados emitidos individualmente por cada partido.

O primeiro documento a chegar à Lusa foi o do PS e recomenda "a distribuição de um kit de proteção composto por três máscaras certificadas pela Direção-Geral da Saúde a cada habitante" do município, seja ele maior ou menor de idade.

A concelhia socialista defende que a entrega desse material deve ser feita pelas juntas de freguesia, por serem essas as entidades "que melhor conhecem as residências habitadas" nos 213,4 quilómetros quadrados do território, e sugere ainda a criação de um "banco comunitário de máscaras certificadas, que pudesse envolver as doações de empresas, cidadãos e outras instituições, de forma a que a Câmara tenha maior oferta".

Para os socialistas, essa oferta serviria igualmente "para a consciencialização da população, que, mesmo após o fim do Estado de Emergência, deverá manter sempre o uso da máscara quando tiver que circular em espaços públicos".

Já o BE defende que "o kit deverá ser composto por máscaras de proteção e álcool em gel" a distribuir por todas as habitações do concelho, independentemente de quem assegure a entrega.

O partido justifica a proposta com o argumento de que "o uso generalizado de máscaras é, nesta fase de transmissão comunitária, uma necessidade e uma ferramenta" que todos podem usar no combate ao novo coronavírus.

Embora admitindo que a oferta desse material não substitui "todas as medidas de distanciamento social, etiqueta respiratória e higiene das mãos", o BE realça que, "numa altura em que as máscaras e o álcool em gel à venda nas farmácias atingem preços absurdos e especulativos, é necessária uma resposta solidária por parte da autarquia".

A perspetiva do BE é que, se o mercado está a vender "máscaras cirúrgicas descartáveis a cerca de 2,50 euros cada e garrafas de 100 ml de álcool em gel que atingem os 10 euros", esses preços tornam os equipamentos de proteção individual "inacessíveis à maioria da população".

A Direção-Geral de Saúde atribuiu hoje ao concelho da Feira 311 infetados por covid-19 entre os seus mais de 139.300 habitantes. A 09 de abril, antes de a tutela dar instruções para que os delegados de saúde locais deixassem de disponibilizar às autarquias quaisquer dados sobre a evolução epidemiológica da doença, já a Câmara da Feira registava seis óbitos no território.

O coronavírus responsável pela presente pandemia foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais quase 145.000 morreram. Ainda nesse universo de doentes, mais de 465.000 foram já dados como recuperados.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da DGS indicava 657 óbitos entre 19.022 infeções confirmadas. Entre esses doentes, 1.284 estão internados em hospitais, 519 já recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

A 19 de março, o Governo declarou o estado de emergência em todo o país, o que vigora até às 23:59 do dia 02 de maio.