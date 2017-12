PS e Bloco contra emagrecimento dos CTT

Uma medida do plano de reestruturação apresentado na última terça-feira em que a administração dos CTT justifica os cortes nos próximos anos com o facto de haver menos correio.



O grupo parlamentar do PS considera que o corte não está de acordo com a necessidade de reforçar o serviço dos CTT e de cumprir o contrato com o Estado.



O Bloco de Esquerda (BE) quer travar o corte dos 800 postos de trabalho e continua a defender que os CTT devem regressar para as mãos do Estado, como revela o deputado José Soeiro.



Os CTT vão estar em discussão esta quarta-feira no debate quinzenal na Assembleia da República.



O BE quer ouvir o que o primeiro-ministro António Costa tem para dizer sobre os despedimentos e o fecho de balcões dos CTT.