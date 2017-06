PS e CDS negoceiam texto comum de lei sobre acesso a metadados

Lusa 29 Jun, 2017, 20:12 | País

O Governo e o CDS têm diplomas em apreciação na Assembleia da República, cuja discussão está agendada para a reunião da comissão de Assuntos Constitucionais, na próxima quarta-feira, em 05 de julho, e os socialistas esperam que um texto de substituição esteja pronto a ser votado antes do fim da sessão legislativa, no dia 19.

As conversações para se encontrar um texto comum envolvem PS e CDS, dado que, depois de entrar uma proposta de lei no parlamento, do Governo, o executivo já não pode alterá-la, cabendo essa capacidade aos grupos parlamentares.

"A nossa expectativa é que o processo [legislativo] esteja concluído até 19 de julho", disse à Lusa Filipe Neto Brandão, vice-presidente da bancada do PS e coordenador socialista na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Neto Brandão admitiu que os textos da proposta de lei do Governo e do projeto de lei do CDS têm muitas semelhanças, pelo que não será muito difícil chegar a um texto de fusão, estando apenas em aberto, disse, a questão formal de saber se se trata de um "texto de substituição" ou uma "proposta de substituição".