PS e Chega pretendem forçar a queda do executivo madeirense do PSD

E se o PS e Chega querem forçar a queda do executivo o PAN ameaça rasgar o acordo parlamentar com os sociais-democratas, caso Miguel Albuquerque não se demita.





Em causa estão as suspeitas de corrupção que envolvem o presidente do governo regional da Madeira, tendo Miguel Albuquerque sido constituído arguido na sequência da mega-operação da Polícia Judiciária na Madeira.Mesmo assim, o líder do PSD na região garantiu ontem que não pretende abandonar a presidência do governo.Admite apenas pedir o levantamento da imunidade para se defender perante a justiça.Quanto aos três detidos no âmbito desta operação, entre eles o presidente da Camara do Funchal, Pedro Calado, deverão ser ouvidos, esta sexta-feira, em primeiro interrogatório judicial.