PS e PSD apresentam projetos de revisão constitucional

A Comissão Política do PS reúne-se para aprovar os princípios que farão parte do projeto de revisão constitucional do partido, com o qual se pretende alargar o catálogo de “direitos fundamentais”, sobretudo no domínio social.

”, declarou à agencia Lusa um dirigente socialista.A coordenação política do processo de revisão constitucional foi atribuída a uma equipa que integra o secretário-geral do PS, António Costa, o presidente do partido, Carlos César, o secretário-geral adjunto, João Torres, e o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.Esta reunião da Comissão Política do PS – a primeira desde o começo da presente legislatura - foi marcada com um ponto único na ordem de trabalhos, a análise da situação política, numa altura em que o Orçamento do Estado e a polémica em torno do secretário de Estado Miguel Alves também dominam a atualidade.O Conselho Nacional do PSD reúne-se para debater o projeto de revisão constitucional, que deverá ser apresentado publicamente na sexta-feira.O PSD ainda não divulgou publicamente o projeto que vai entregar na Assembleia da República, mas o vice-presidente António Leitão Amaro indicou na quinta-feira que o partido quer uma “”, o reforço da autonomia regional e “”.Na segunda-feira, o presidente do PSD. Luís Montenegro, disse estar “totalmente disponível” para “acertar e concertar” com o PS a viabilização de “algumas” alterações à Constituição, depois de terminar o prazo para apresentação de projetos.O projeto de revisão constitucional do PSD foi elaborado por um grupo de trabalho liderado pelo ex-ministro Miguel Poiares Maduro.