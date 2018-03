PS muda ordem de trabalhos parlamentar. PCP e CDS criticam socialistas e presidente da AR

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Os deputados vão analisar o relatório da comissão técnica independente sobre os incêndios de outubro e quer comunistas quer centristas contavam apresentar varias iniciativas legislativas sobre o assunto.



Mas na conferência de líderes a ordem de trabalhos foi alterada, retirando as iniciativas legislativas.



Com as propostas adiadas CDS e PCP falam agora numa abertura de um precedente "perigoso" e numa decisão "violadora dos princípios" que regem a Assembleia da República.



Na página do parlamento na Internet estavam agendadas para esta tarde as discussões das iniciativas legislativas conexas sobre os fogos de PCP, CDS-PP e PAN.

Mas esta informação deixou de aparecer, depois da conferência de líderes desta manhã.