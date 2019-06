PS promete novas contratações e aumentos salariais na função pública

Foto: Domenic Aquilina - Lusa

António Costa garante aumentos salariais para os quadros qualificados do Estado. Esta medida consta do programa eleitoral do PS para a próxima legislatura e visa aumentos significativos para técnicos superiores do Estado, mais concretamente, disse o Secretário-Geral do partido ao Expresso.







O objetivo, diz o primeiro-ministro, é haver fatores de diferenciação salarial significativa sob pena do Estado deixar de ser competitivo na contratação de quadros qualificados para a Administração Pública.







Outra das medidas é criar novas contratações para colmatar as insuficiências nos quadros do Estado.







O programa prevê ainda um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde e nos meios na luta contra a corrupção.