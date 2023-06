PS propõe que novos alojamentos locais dependam de luz verde de condomínios

Se a proposta socialista for aceite, basta haver um morador que não concorde com a instalação de um alojamento local no prédio para que a autorização não aconteça.

A proposta para alterar o pacote Mais Habitação é a resposta do PS ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Os juízes decidiram que o alojamento local não é permitido em prédios destinados à habitação.