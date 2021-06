PS solidário com Medina critica "oportunismo e cinismo político" do PSD

, diz Carneiro, lembrando que estamos em clima pré-eleições. O PS vem criticar a oposição pela abordagem que fez ao caso dos dados dos ativistas russos entregues pela autarquia, liderada por um socialista, às autoridades russas.

O PSD surge no centro das críticas, com o responsável do PS a dizer que os atos contradizem aquilo que Rui Rio dizia defender de querer sempre o melhor para o Pais. Carneiro diz que a posição do PSD vem “romper” com uma prática fundamental da política externa de não usar factos sensíveis de cariz diplomático para efeitos de política interna. E critica o facto de os deputados europeus do PSD terem anunciado levar o caso às instâncias europeias.







O PS considera que o que aconteceu foi “lamentável e não pode repetir-se”, reiterando que a assunção da gravidade do caso já foi assumida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.





José Luís Carneiro diz que a lei em causa, sobre os procedimentos em manifestações, data de 1974 e está desatualizada, e motivou outras situações como os festejos do campeonato do Sporting.



“O Governo tem em curso uma revisão dessa lei”, afirmou o responsável socialista, dizendo que era uma orientação política anterior e afirmando que a revisão deverá estar concluída até setembro.