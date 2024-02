PS vence em Santa Maria e elege dois deputados

De acordo com os resultados preliminares oficiais, após estarem contadas as cinco freguesias do único concelho da ilha, Vila do Porto, os socialistas obtiveram 41,51% da votação (1.093 votos), elegendo João Pereira da Costa e Joana Tavares.

A coligação de direta, atualmente no poder na região, conseguiu 34,26% (902 votos) e elegeu Carlos Rodrigues.

Seguem-se, sem qualquer eleito, BE (7,22%, 190 votos), Chega (6,46%, 170 votos), IL (3,38%, 89 votos), CDU, coligação formada por PCP e PEV (1,60%, 42 votos), PAN (0,76%, 20 votos), Livre (0,38%, 10 votos), ADN (0,19%, cinco votos), coligação Alternativa 21, formada por MPT e Aliança (0,15%, quatro votos) e JPP (0,04%, um voto).

A coligação Alternativa 21 concorreu apenas neste círculo, uma vez que as listas apresentadas nos restantes foram rejeitadas pelos tribunais.

Em Santa Maria votaram 50,64% dos 5.199 eleitores inscritos (os Censos de 2021 davam conta de haver 4.090 residentes).

Em 2020, a ilha registou uma das mais elevadas taxas de abstenção na região (55,78%) e atribuiu a vitória ao PS, com 1.050 votos (45,67%) e dois mandatos, enquanto o PSD obteve 556 votos (24,18%) e um mandato.