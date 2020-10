PSD açoriano não ganha nas urnas, mas retira maioria a socialistas

O PSD, com 33,74% (35.091 votos), garantiu 21 mandatos, seguido pelo CDS-PP com 5,51% (5.734 votos), que elegeu três deputados, além de um parlamentar em coligação com o PPM.Com este resultado o presidente do PSD, Rui Rio, não fecha a porta qualquer cenário de coligação com as outras forças políticas de direita.A decisão de um eventual entendimento à direita pode ter de incluir o Chega.

Entretanto, o líder do Chega, André Ventura, já veio excluir qualquer hipótese de coligação à direita, justificando que foi o PSD a afastar-se desta força política de extrema direita.





Jornalista Ana Isabel Costa.