PSD acusa Governo de "inércia negligente" sobre metadados e defende necessidade de rever Constituição

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder parlamentar social-democrata, Paulo Mota Pinto, apresentou um projeto-lei que o partido considera "eliminar completamente" as inconstitucionalidades apontadas num recente acórdão do Tribunal Constitucional sobre a lei dos metadados, mas deixou também duas notas políticas.

"Este caso mostra claramente que existiu uma inércia, diria até uma inércia negligente, do legislador, em particular do Governo, que estava alerta desde 2014, depois 2016 e depois 2020, com três acórdãos do Tribunal de Justiça do Luxemburgo sobre esta matéria", afirmou.

O deputado e antigo juiz do TC considerou que "o Governo estava avisado de que isto ia acontecer", uma vez que se tratava de jurisprudência europeia.

"Este caso mostra também a conveniência, senão mesmo a necessidade, de discutir estas matérias num quadro mais abrangente de revisão constitucional", alertou.

O projeto de revisão da Constituição que o PSD tem pronto - mas que poderá nem ser entregue no parlamento - contém uma norma em que se alarga o acesso de dados ao sistema de informações da República.

No artigo relativo à inviolabilidade do domicílio e correspondência (34.º), e que atualmente prevê que "é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal", os sociais-democratas acrescentam a frase "e de informações da República, mediante decisão e com controlo judiciais".

"Pensamos que a evolução da jurisprudência nos últimos 25 anos deveria ser tida em conta e considerada no quadro de uma revisão constitucional", defendeu.

O PSD vai escolher o seu próximo presidente em eleições diretas em 28 de maio e o atual líder, Rui Rio, já se comprometeu a não entregar o diploma no parlamento (bem como outro sobre a lei eleitoral da Assembleia da República) caso pelo menos um dos candidatos à liderança se oponha.

São candidatos anunciados o antigo líder parlamentar Luís Montenegro - que já defendeu que estes diplomas estruturantes deveriam esperar pelo próximo presidente - e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva, que não manifestou objeções quanto à lei eleitoral, mas disse desconhecer o texto do PSD sobre a revisão da Constituição.