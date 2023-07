PSD com "sérias reservas" a reforço dos direitos dos deputados únicos

Na reunião do grupo de trabalho da revisão do Regimento iniciou-se a discussão do texto comum, com o maior debate a recair no reforço previsto dos direitos dos deputados únicos - neste momento existem dois, do PAN e do Livre.

Se esta versão fosse aprovada -- basta a maioria absoluta do PS -, passariam a ter direito expresso a participar na conferência de líderes, marcar cinco agendamentos por sessão legislativa, aumentar de cinco para seis as declarações políticas por sessão e fixar dois debates de urgência e outros dois de atualidade por legislatura.

Atualmente, apenas está previsto no Regimento que os deputados únicos representantes de partido possam fixar dois agendamentos potestativos (obrigatórios) por cada legislatura, mas tem existido a prática acordada em conferência de líderes de permitir três agendamentos comuns por sessão legislativa.

"Temos muitas reservas ao que é proposto, já houve ocasiões em que o grupo parlamentar do PSD teve muitas dificuldades em fazer agendamentos com a representatividade que tem. Apelamos à revisão total do que é proposto, não nos sentimos minimamente confortáveis", afirmou o deputado do PSD Hugo Carneiro, considerando que a cada revisão do Regimento se tem dado "uma machadada" no princípio da proporcionalidade.

Pelo PS, o deputado e coordenador do grupo de trabalho Pedro Delgado Alves considerou que a solução proposta no texto comum era uma tentativa de solução de compromisso -- PAN e Livre pretendiam seis agendamentos por sessão, por exemplo -, mas recordou que a proposta inicial do partido até era de existir uma "proporcionalidade nos agendamentos".

Os deputados únicos Inês Sousa Real (PAN) e Rui Tavares (Livre) consideraram que apenas permitir dois agendamentos obrigatórios por legislatura "não é digno" para a Assembleia da República e lamentaram não ter oportunidade para levar a plenário bandeiras dos partidos, que dizem ser `cobradas` pelos seus eleitores.

Pelo BE, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares defendeu que a versão atual do Regimento "está bem", tal como a deputada do PCP Alma Rivera, que considerou que se deve manter o texto estabilizado neste ponto, já que na última revisão, em 2020, se reforçaram os direitos destes deputados.

No entanto, Pedro Filipe Soares refutou as queixas do PSD -- "tem tido quase semanalmente potestativos desde o mês de maio, não se pode queixar -, considerando que na atual sessão legislativa se tem dado preferência de agendamento aos maiores partidos.

No final da discussão, em que IL e Chega não intervieram, o coordenador do grupo Pedro Delgado Alves apelou a alguma flexibilidade de todos para se tentar alcançar um texto comum, mas lembrando que o tempo de agendamento é "um bem escasso" e que, atualmente, os deputados únicos já podem arrastar iniciativas em qualquer debate.

O grupo de trabalho de revisão do Regimento volta a reunir-se na quinta-feira, de manhã e de tarde, para continuar a debater o texto comum, incluindo o ponto que motivou este processo: a reposição dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, num modelo que já tem pelo menos o consenso de PS e PSD (basta a maioria absoluta dos socialistas para aprovar qualquer alteração).

As votações indiciárias em grupo de trabalho estão previstas para sexta-feira à tarde, tendo de ser confirmadas na Comissão de Assuntos Constitucionais no dia 18 de julho e, depois, aprovadas no último plenário de votações antes das férias, a 19.