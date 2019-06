PSD "disponível" para acordo sobre terras sem dono e pede ao PS que adie votações

Foto: Miguel Vidal - Reuters

Esta posição foi transmitida pelo vice-presidente da bancada social-democrata António Costa da Silva, pouco depois de o Governo, em conferência de imprensa, ter advertido que a suspensão por dez anos do decreto de lei das terras sem dono põe em causa a reforma da floresta, apelando, em particular ao PSD, para que reconsidere a votação indiciária de sexta-feira.



"O PSD ouviu o apelo do Governo em relação ao registo predial. Nesse sentido, o PSD entendeu que devia conversar com os partidos, mas também com o Governo, para que haja uma boa proposta em termos de cadastro, porque é uma matéria fundamental", reagiu António Costa da Silva.



Antes, em conferência de imprensa, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, tinha deixado a seguinte mensagem dirigida à bancada social-democrata: "Em nome do interesse nacional, e uma vez que a votação final ainda não ocorreu, o Governo gostaria de publicamente manifestar, e temo-lo feito já por outras vias institucionais, que estamos disponíveis para prestar todos os esclarecimentos e encetar todo o diálogo com os partidos da oposição, e com o PSD, em particular, por forma a que a decisão final possa ser uma decisão que viabilize esta proposta".



Perante esta posição do executivo socialista, António Costa da Silva começou por observar que o anterior executivo de Pedro Passos Coelho já tinha desenvolvido um conjunto de projetos piloto "em que o cadastro foi uma matéria central".



"Sobre a matéria em concreto - ou seja, sobre o registo predial, certidão e aquilo que deve ser o registo dos prédios rústicos - o PSD não tem nada contra, sendo favorável à implementação dessa lei. Mas, há uma matéria específica que tem motivado divergência e que se relaciona com o conjunto das terras sem dono", justificou o "vice" do grupo parlamentar social-democrata.



Segundo António Costa da Silva, o Governo minoritário do PS "entende que devem ser os proprietários a registar a sua propriedade, mas o PSD defende que deve ser o Estado a fazer efetivamente essa verificação".