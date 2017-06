PSD diz que Marcelo Rebelo de Sousa fez discurso "inspirador"

Lusa 10 Jun, 2017, 14:56 | País

"Foi um discurso inspirador daquilo que é ser português, daquilo que é a vocação ecuménica e universalista de Portugal e, sobretudo, de confiança na nossa capacidade de superação", disse aos jornalistas o social-democrata no final da cerimónia militar de Comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, realizada no Porto.

Na sua opinião, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, fez um discurso de "inspiração e de mobilização" do país em torno daquilo que é a sua capacidade de ultrapassar as dificuldades que, ao longo da história, vai vivendo.

"Falou num país mobilizado em torno da ideia de justiça social, solidariedade e criação de riqueza porque são as condições para termos mais bem-estar e mais prosperidade", salientou o deputado.

Questionado sobre a responsabilidade dos partidos nesta matéria, Luís Montenegro frisou que cada partido tem a sua responsabilidade quer esteja no Governo, quer esteja na oposição, dando o seu contributo para encontrar as melhores soluções para ultrapassar os problemas da sociedade.

O Presidente da República defendeu no seu discurso do Dia de Portugal um país "independente" e "livre da sujeição".

Para o chefe de Estado, neste Dia de Portugal importa afirmar que se pretende no futuro um país "independente e livre".

"Independente do atraso, da ignorância, da pobreza, da injustiça, da dívida, da sujeição. Livre da prepotência, da demagogia, do pensamento único, da xenofobia e do racismo", disse.

Além do líder do grupo parlamentar do PSD, esteve presente a assistir à cerimónia militar o presidente do partido, Pedro Passos Coelho.