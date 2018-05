PSD diz que serviços do hospital de Viseu estão à beira da rutura

Lusa22 Mai, 2018, 14:35 | País

"O conselho de administração tem optado por ignorar os problemas da instituição e os seus profissionais, bem como as nossas preocupações", afirmam em comunicado os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Viseu e a Comissão Política Distrital do partido, liderada por Pedro Alves.

Os parlamentares vão pedir à presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, Rosa Reis Marques, "uma reunião com caráter de urgência para que se tomem as medidas necessárias para suprir estes e outros problemas que preocupam a região".

"Não podemos ficar indiferentes perante factos de extrema gravidade", lê-se na nota.

Os deputados do PSD "reiteram grande preocupação com os desagradáveis episódios divulgados acerca da gestão no CHTV", onde vários diretores e coordenadores de serviço pediram a demissão.

"Infelizmente, não é a primeira vez que estes casos são tornados públicos", referem, recordando que, em fevereiro, numa reunião que tiveram com o conselho de administração, presidido pelo médico Cílio Correia, "em momento algum (...) se admitiu a existência de constrangimentos ao nível dos recursos humanos ou dos materiais e equipamentos".

Na ocasião, "entre outras preocupações, sinalizou-se também a acumulação da direção clínica pelo presidente do conselho de administração", situação que foi explicada como "normal, mas transitória".

"Não se compreende, portanto, a sua manutenção durante mais três meses", acrescentam na nota, considerando que "os serviços estão em situação de pré-rutura e no limite da qualidade mínima exigida".