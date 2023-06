PSD e IL criticam a integração do Fundo Revita no Orçamento do Estado

O fundo foi criado para gerir donativos e apoios às populações e áreas MAIS afetadas pelos incêndios de 2017. À RTP o ministério das finanças garante que está a cumprir uma recomendação do Tribunal de Contas e que os fins a que se destinam estas verbas não vão ser alterados.